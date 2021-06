Gran Turismo Polonia 2021 w Katowicach. 130 supersamochodów przejedzie przez Śląsk

Gran Turismo to niesamowita impreza motoryzacyjna. W tym roku najciekawsze samochody światowych marek przyjada do Katowic.

Gran Turismo Polonia w Katowicach! 1 lipca rozpocznie się Gran Turismo Polonia 2021 - to już 17 odsłona imprezy. Supersamochody rozpoczną trasę we Wrocławiu, a tradycyjnie i w sportowym stylu zakończą na Torze Poznań. Samochody będziemy mogli podziwiać również w Katowicach, przez które kierowcy będą przejeżdżać 2 lipca.

Gran Turismo Polonia 2021 1 lipca, 2021 roku, rozpocznie się 17 edycja Gran Turismo Polonia i potrwa do 7 lipca. Dzień później, 2 lipca, będziemy mieli okazję podziwiać supersamochody u nas, w Katowicach. Kierowcy odwiedzą salon Ferrari Katowice oraz restaurację LaSquadra. Zgodnie z planem imprezy, supersamochody do stolicy Śląska powinny przybyć o godzinie 12.00. Organizatorzy zadbali o to, żeby samochody były wyeksponowane dla publiki. Impreza trwa nieprzerwanie od 16 lat, początki sięgają 2005 roku. To najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce - w tym roku w rozszerzonej formule. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- Wiele wspaniałych rzeczy wydarzyło się w Polsce od początków imprezy w 2005 roku. Cały kraj zrobił gigantyczny krok do przodu. Dziury w drogach to przeszłość. Autostrady są świetne, może nawet najlepsze w Europie. - czytamy na oficjalnej stronie organizatorów - Gran Turismo Polonia to nie tylko wydarzenie mające miejsce w Poznaniu. Teraz będzie obejmować prawie cały kraj. Szykuje się świetna zabawa. - piszą organizatorzy.