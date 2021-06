Groźny wypadek w Bytomiu. Kierowca dachował na torowisku tramwajowym. Trafił do szpitala

Do wypadku doszło po godzinie 5.00 na ulicy Chorzowskiej w Bytomiu, na wysokości ulicy Arki Bożka. Mężczyzna przemieszczał się drogą krajową nr 79 w kierunku centrum. Auto dachowało i wylądowało na pobliskim torowisku. Wcześniej zjechał z trasy i uderzył bokiem w słup i koziołkował. Auto jest zniszczone.

Droga została całkowicie zablokowana. Co gorsza zamknięta została także linia tramwajowa z Chorzowa do Bytomia, bo wrak samochodu leżał na torach.

- Do zdarzenia doszło po godzinie 5.00 na Chorzowskiej. Z tego co wiemy, pojazd marki Ford uderzył w słup latarni i zaczął dachować. Kierowca był nietrzeźwy i został przetransportowany do szpitala na badania. Nie wiemy jeszcze czy doznał poważnych obrażeń. - mówi Anna Lenkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.