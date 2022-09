Gwarki 2022. Bieg Sedlaczka w Tarnowskich Górach. W tym roku wystartowało ok. 400 uczestników. Zobacz zdjęcia

Bieg Sedlaczka już na stałe wpisał się w kalendarz tarnogórskich imprez. Mieszkańcy miasta nie wyobrażają sobie wręcz Gwarków, bez tego sportowego wydarzenia. Dzisiaj, 9 września odbyła się już osiemnasta edycja.

- Osiemnaście lat temu rada dzielnicy Stare Tarnowice zorganizowała pierwszy bieg. Odbywał się wtedy na ulicach naszego miasta. Ze względu na bezpieczeństwo, wydarzenie postanowiliśmy przenieść do Parku Miejskiego. Już od kilkunastu lat organizujemy go w tym miejscu - opowiada Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza do spraw społecznych.