Halina Mlynkova w ciąży! „Piękny prezent od losu”. Fani gratulują artystce po zaskakującym wyznaniu w TVP

- Życie jest takie, że różne niespodzianki nam sprawia. I tak, jak Piotrek był przemyślaną, bardzo świadoma i bardzo oczekiwaną małą istotą którą kocham do dnia dzisiejszego i zawsze będę go kochała, tak są sytuacje w życiu, które są nieoczkiwane i są pięknymi prezentami od losu - powiedziała dając do zrozumienia, że spodziewa się drugiego dziecka.

- Jestem bardzo szczęśliwa, przez pewien moment byłam bardzo zaskoczona i strasznie mnie to cieszy. Jeżeli mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na tej planecie, to tak może być - zaznaczyła Mlynkova w programie „Pytanie na śniadanie”.

Pochodząca z Zaolzia artystka przyznała, że kiedy jej syn Piotr najbardziej chciał mieć rodzeństwo, to akurat jej sytuacja życiowa uniemożliwiała taką decyzję. Zgodziła się, że różnica wieku między dziećmi będzie duża, ale patrzy na to optymistycznie.

- Fajnie, że to w ogóle się wydarzyło. Super, że będzie miał rodzeństwo i będzie to postrzegał zupełnie inaczej, niż gdy był mały - przyznała. Zastrzegła jednak z uśmiechem, że nie potrafi przekonać syna, by dotknął ręką jej brzucha. - Mówi, że to obrzydliwe – wyjaśniła Halina Mlynkova.