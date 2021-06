Hit transferowy w PKO Ekstraklasie! Raków Częstochowa podpisał umowę z bramkarzem Vladanem Kovaceviciem

Nowy bramkarz Rakowa Częstochowa urodził się 11 kwietnia 1998 roku w Banja Luce. Mierzy 192 centymetry wzrostu. Karierę piłkarską rozpoczynał w FK Zeljeznicar Banja Luka, skąd jeszcze w wieku juniorskim przeniósł się do FK Sarajewo. W klubie ze stolicy Bośni i Hercegowiny spędził 4 lata, z półroczną przerwą na wypożyczenie do FK Sloboda Mrkonjic Grad.

Miniony sezon w barwach klubu z Sarajewa był dla Vladana Kovacevicia bardzo udany. W Premijer Lidze rozegrał 29 meczów, notując 13-krotnie zero po stronie straconych goli. We wcześniejszych latach występował także w reprezentacji Bośni i Hercegowiny do lat 21. Ma również za sobą grę w europejskich pucharach.

– Obserwowaliśmy Vladana od dłuższego czasu i bardzo cieszymy się, że udało się go pozyskać. To bramkarz wpisujący się w profil, jakiego poszukiwaliśmy. Jego mocną stroną jest gra nogami i na przedpolu. Jest to wciąż młody zawodnik i wierzymy, że w Rakowie jeszcze rozwinie swoje umiejętności – mówi dyrektor sportowy, Paweł Tomczyk cytowany przez klubową stronę.