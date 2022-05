Holandia tonie w kwiatach. Największy festiwal kwiatowy Bloemencorso 2022

Tegoroczne Bloemencorso to ponad 20 gigantycznych kwiatowych konstrukcji: wieloryby, łabędzie, motyle i szkarłatny byk!

Ten najpiękniejszy i najbardziej znany z holenderskich festiwali, Bloemencorso w tym roku odbył się w ubiegły weekend a przed tłumami wyczekujących i mieszkańców oraz turystów przewinęła się cała parada składająca się z ponad 20 ruchomych kwietnych platform. Lokale gastronomiczne wzdłuż całej trasy pękały w szwach. Ludzie, już dwie godziny przed planowaną trasą przemarszu, zatrzymywali się w dogodnych dla siebie lokalizacjach. Na tło dla parady można było wybrać okolice nadmorskich wydm i latarni w okolicach Noordwijk. Łąki i gotowe trybuny ustawiono dla obserwatorów pomiędzy Sassenheim, Lisse, ogrodów Keukenhof (słynnych ogrodów kwiatowych) czy miast takich jak Hillegom, Heemstede czy Haarlem. Parada po przejechaniu 42 km zatrzymała się na wieczorny festyn w najbardziej kwiatowym mieście Holandii – Harleem. To właśnie Haarlem, wraz z wioskami i miasteczkami słynącymi z uprawy cebulek tulipanów, w zachodniej Holandii, bierze udział w wielu wydarzeniach towarzyszących paradzie i to w nim docelowo pozostają dla turystów wszystkie konstrukcje kwiatowe wykonane na to święto. Można je obejrzeć ponownie i ustawić się z wraz nimi do pamiątkowych zdjęć.