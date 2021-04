Huawei wchodzi na rynek samochodów elektrycznych. SF5 to pojazd stworzony wspólnie z firmą Seres

Technologiczny koncern z Shenzhen stworzył nowy system zwiększania zasięgu napędu elektrycznego. Huawei DriveONE Three-in-One Electric Drive to rozwiązanie zwiększające zasięg pojazdu; Seres SF5 oferuje 180 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym oraz ponad 1000 km w trybie rozszerzonego zasięgu. Ten drugi tryb (Hump Intelligent Range Extender System) powstał dzięki współpracy Huawei z Seres – gdy poziom naładowania akumulatora w aucie spadnie poniżej określonej wartości, uruchamiany jest mały silnik spalinowy zasilający główny silnik elektryczny, który napędza pojazd. Wysoka wydajność zapewnia również przyspieszenie do 100 km/h w 4,68 sekundy.

Z kolei rozwiązania Huawei HiCar umożliwiają przełączanie się między aplikacjami na smartfonie i centralnym panelu sterowania pojazdem, umożliwiając dostęp do między innymi nawigacji czy muzyki. Słuchanie muzyka na smartfonie może być płynnie kontynuowane po wejściu do samochodu – już z systemu pojazdu. HiCar oferuje również inteligentne sterowanie głosowe, a także łączenie samochodu z innymi inteligentnymi urządzeniami (z samochodu można włączyć klimatyzację czy inne inteligentne urządzenie w domu).

Samochód wyposażony jest ponadto w trójwymiarowy system audio składający się z 11 jednostek dźwiękowych dostrojonych przez Huawei. Seres SF5 ma również tryb ładowania ratunkowego pojazd-pojazd (V2V), który może zapewnić zasilanie awaryjne w miejscach bez stacji ładujących.

Dodajmy, że Huawei rozpoczyna sprzedaż samochodu na rodzimym rynku 21 kwietnia 2021. SF5 będzie dostępny we flagowych sklepach marki w całych Chinach. Cena Seres SF5 to 246.800 juanów (ok. 143,5 tys. zł) za wersję 4WD oraz 216.800 juanów (ok. 126 tys. zł) za wersję 2WD. Samochód będzie dostępny w czterech kolorach.