I Liceum Ogólnoksztłcące im. M. Kopernika w Będzinie świętowało 120-lecie. Życzenia, wspomnienia, statuetki przyjaciół szkoły i tort

W budynku, który mieści się przy ul. Kopernika 2, będzińska szkoła kształci swoich wychowanków od 1933 roku. Wcześniej mieściła się przy ul. Kołłątaja, założyło ją Zgromadzenie Kupców w Będzinie. Była to Siedmioklasowa Szkoła Handlowa, która rozpoczęła swoją historię w styczniu 1902 roku. Obecna nazwa, z patronem Mikołajem Kopernikiem, funkcjonuje natomiast od 1957 roku.

- Bardzo się cieszę, że tak wiele osób pojawiło się dziś w murach naszej szkoły i w tak licznym gronie możemy świętować jubileusz 120-lecia Kopernika, najstarszej szkoły w powiecie będzińskim. To jest wasz dzień, drodzy absolwenci. Widzę absolwentów niemal wszystkich roczników, od rocznika 1956 a skończywszy na roczniku maturalnym 2020 – podkreśliła Anna Adamczyk, dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. - Trudno być obojętnym wobec miejsca, w który zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy, sal dzisiaj do nas przemawia. I LO to szkoła, która łączy tradycje, historię z nowoczesnością. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele świata kultury, nauki, instytucji publicznych, samorządowych i państwowych - dodała.