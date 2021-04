III Tyski Bieg Morsów - Mokre Majtki vs. Suche Majtki ZDJĘCIA, WYNIKI Świetna zabawa na Paprocanach. Na mecie czekał... biały miś

To impreza zarówno dla morsów jak i biegaczy, a także dla tych co nigdy nie morsowali i nie biegali, ale chcą się w końcu przełamać i spróbować swoich sił - zachęcali organizatorzy.

O co chodzi w tej aktywnej zabawie na świeżym powietrzu?

„Mokre Majtki - dedykowane uczestnikom, którzy w czasie biegu będą moczyć majty w jeziorze” - tłumaczą organizatorzy.

„Suche Majtki - dedykowane biegaczom i uczestnikom marszu Nordic Walking, którzy w czasie biegu nie będą moczyć majt”.

Część dla uczestników rywalizacji Nordic Walking nazwano Suche Kije. W programie były też biegi dla dzieci.

Długość trasy biegowej: około 6,2 km (jedna pętla dookoła jeziora Paprocany) plus 3 razy wejście do wody na odcinkach o długości ok. 100 m - dotyczy tylko zawodników startujących w Mokrych Majtkach.