Incydent w parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Interweniowała policja i ratownicy medyczni. Trwa prokuratorskie śledztwo

Całe zdarzenie miało miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia. Według nieoficjalnych informacji w budynku należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej miało dojść do spotkania księży z mężczyzną. Ten w pewnym momencie miał poczuć się źle i stracić przytomność. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe, jednak uczestnicy spotkania nie chcieli wpuścić ratowników medycznych do środka. Ci wezwali więc policjantów z Dąbrowy Górniczej. Interwencję dąbrowskich stróżów prawa w tym dniu w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15 potwierdził nam st. sierż. Kamil Szydłowski z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Okoliczności tego zdarzenia potwierdzają też ratownicy medyczni.

- Nasz zespół ratownictwa medycznego faktycznie zjawił się na miejscu w parafii NMP Anielskiej. Udzielał pomocy osobie poszkodowanej na miejscu, a potem została ona przetransportowana do ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Pomoc rzeczywiście udzielana była w asyście policjantów – mówi Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.