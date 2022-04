IV Tyskie Spotkania Psychoterapeutyczne: Jak być dobrą matką dla własnego ciała? Rady Jadwigi Koźmińskiej-Kiniorskiej

Ciało jest jak ten koń na Krupówkach, który padł z wycieńczenia, bo woźnica nie zważał na jego zmęczenie, tylko zmuszał do dalszej pracy.

Takiego porównania użyła Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, psychoterapuetka, prowadzące warsztaty i wykład m.in. na temat sygnałów, jakie wysyła nam nasze ciało, a których nie wolno lekceważyć.

- Dla naszego ciała takim woźnicą jest okrutne, skupione na własnych ambicjach ego. Ciało, którego sygnałów nie bierzemy pod uwagę, w końcu cichnie i pozornie wszystko jest w porządku. Ciało długo jest dzielne aż dochodzi do momentu, kiedy dłużej tak nie może. Osiągnęło granice wytrzymałości i zaczyna się chorowanie – powiedziała Jadwiga Koźmińska-Kiniorska.

Choroba to czas przymusowego zatrzymania. W wielu rodzi złość, bo przeszkadza w realizacji planów, burzy ustalony porządek. A tymczasem powinna być traktowana jak… przyjaciel.

- Choroba daje nam odpocząć. Zwalnia z obowiązków i zmagania się z codziennością. Nic nie musimy. Możemy się skupić na sobie, na swoim ciele i jego regeneracji. Daje azyl psychiczny. Dla wielu ta wygoda i poczucie bezpieczeństwa oraz bycia sobą, ze swoimi słabościami i ograniczeniami, mogą okazać się tak komfortowe, że nie chcą z tej choroby wyjść, co nie pozwala zdrowieć _– mówiła psychoterapeutka.

Zwróciła też uwagę na sytuacje, kiedy sami projektujemy chorobę, która dałaby nam legitymację do zwolnienia tempa i odpoczynku. To się często spełnia, ale niekoniecznie trzeba się uciekać do wywoływania takiego stanu.

- _Zamiast czekania na chorobę, stwórzmy sobie po prostu warunki, które dałyby nam wytchnąć _– mówiła, zachęcając do wsłuchiwania się w takie wołania ze strony ciała o chwilę przerwy.

- _Nie jesteśmy automatami – podkreśliła.

I zachęcała do zrezygnowania z chęci przypodobania się pracodawcy, rodzinie czy innym osobom na rzecz ocalania siebie. Przestrzegała przed podejmowania wysiłków tylko dlatego, żeby się komuś przypodobać.

- Warto sobie zawsze zadać pytanie: czy to, co robię naprawdę mi smakuje? - mówiła psychoterapeuta, zachęcając co odzyskania siebie, wsłuchiwania się w siebie, bo tylko my sami „wiemy, co nam smakuje”.

Nie ukrywała, że trzeba odwagi, by być dla siebie „smakowym autorytetem”, ale warto się nią zdobyć, by to gwarancja prawdziwego korzystania z życia.