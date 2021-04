Jabra pokazała nowe inteligentne urządzenia do wideokonferencji i pracy hybrydowej. Oto Jabra PanaCast 50 i PanaCast 20. Ceny

Firma Jabra zapowiedziała nowe urządzenia z serii PanaCast. Jabra PanaCast 50 zostało zaprojektowane jako pierwsze inteligentne rozwiązanie do wideokonferencji, spełniające wymagania nowej rzeczywistości, natomiast Jabra PanaCast 20 to inteligentna kamera osobista.

Jabra powołując się na badania zrealizowane wspólnie z Kantarem, przypomina, że przed pandemią z autonomicznej kamery internetowej lub wbudowanej kamery komputerowej korzystało 66 procent pracowników biurowych — obecnie to już 86 procent pracowników w domach. Nowe urządzenia Jabra PanaCast mają pomóc firmom działać w warunkach pracy hybrydowej. Łączą realistyczny obraz, technologie audio, a także sztuczną inteligencję. Jabra PanaCast 50 PanaCast 50 inteligentnie dostosowuje transmisję wideo do jego przebiegu. Funkcja Virtual Director wykorzystuje oparte na AI strumienie wideo i audio oraz autorskie algorytmy do automatycznej regulacji kadru w zależności od tego, co się dzieje na spotkaniu; Jabra PanaCast 50 może wykrywać aktywnych uczestników oraz przebieg rozmowy. Urządzenie wyposażone jest w trzy 13-megapikselowe kamery o wysokiej rozdzielczości i zapewnia 180-stopniowe pole widzenia oraz rozdzielczość 4K. Jak podkreśla producent, opatentowana technologia łączenia w czasie rzeczywistym wideo o wysokiej rozdzielczości stosuje zaawansowane algorytmy do wyboru sposobu scalania obrazu na żywo z zachowaniem ultraniskiego poziomu opóźnień.

Jabra PanaCast 50 ma dziewięć procesorów do przetwarzania brzegowego, w tym dwa procesory sztucznej inteligencji przeznaczone do zastosowań audio i wideo. Umożliwia to integrowanie w czasie rzeczywistym dźwięku, obrazu oraz danych. Funkcja Inteligentny zoom ustawia użytkownika w kadrze, a funkcja Virtual Director przenosi kadry wideo między osobami aktualnie mówiącymi. Urządzenie może dostarczać dwa strumienie wideo jednocześnie. Kiedy jeden strumień wideo jest skoncentrowany na uczestnikach spotkania, drugiego można użyć do prezentacji określonego obszaru w pomieszczeniu. Dwa strumienie wideo umożliwiają też korzystanie z wbudowanej w urządzenie funkcji udostępniania tablicy, której zawartość jest rejestrowana i udoskonalana w czasie rzeczywistym. Obraz ten jest następnie transmitowany na żywo w ramach spotkania.

Zobacz, jak wyglądają nowe urządzenia Jabra PanaCast:

PanaCast 50 przesyła także niezależny strumień danych obejmujący 180-stopniowe pole widzenia. Strumień zawiera anonimowe metadane dotyczące liczby osób oraz informacje liczbowe w czasie rzeczywistym. Z kolei funkcja PeopleCount umożliwia systemowi porównanie liczby osób obecnych na spotkaniu ze zdefiniowaną przez klienta liczbą miejsc. W ten sposób można sprawdzić, czy pomieszczenie nie jest przepełnione. Wszyscy zebrani w pomieszczeniu otrzymują w czasie rzeczywistym powiadomienia o naruszeniu lokalnych wytycznych. Za pośrednictwem interfejsu sieciowego administratorzy IT mogą pozyskiwać dane obejmujące dłuższe okresy. W ten sposób firma może na podstawie danych podejmować decyzje o wykorzystywaniu sal konferencyjnych.

Urządzenie wyposażono w osiem mikrofonów kształtujących wiązkę z funkcją precyzyjnego wykrywania głosu. Wspierają je inteligentne algorytmy eliminujące hałas. PanaCast ma ponadto cztery głośniki opracowane przez Jabra — dwa 50-milimetrowe niskotonowe i dwa 20-milimetrowe wysokotonowe. Urządzenie jest też zoptymalizowane pod kątem wszystkich czołowych platform UC. Oprócz współpracy z Microsoft Teams i Zoom, działa również z Microsoft Teams Rooms oraz Zoom Rooms. Jabra PanaCast 20 Jabra PanaCast 20 to kompaktowa inteligenta kamerka wyposażona w procesor do przetwarzania brzegowego. W samym urządzeniu generowane są zaawansowane funkcje, niewymagające wysyłania danych do chmury ani instalowania dodatkowego oprogramowania. Znacznie minimalizuje to ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz maksymalizuje szybkość i ogólną jakość działania. Osłona daje poczucie prywatności i zapobiega przypadkowemu włączeniu kamery. Jakość obrazu? PanaCast 20 oferuje wideo o rozdzielczości 4K Ultra HD w standardzie HDR, a także personalizowany inteligentny zoom.

Dostępność i ceny Jabra PanaCast 50 pojawi się na rynku 15 czerwca 2021 r. Urządzenie dostępne będzie w kolorze czarnym i szarym. Cena Jabra PanaCast 50 to 1195 dolarów lub 1065 euro. Kamerka Jabra PanaCast 20 wejdzie do sprzedaży 1 sierpnia 2021 r. – w kolorze czarnym. Cena Jabra PanaCast 20 to 299 dolarów lub 267 euro. (źródło: Jabra)

