Jacek Płachta trenerem GKS Katowice. Wychowanek GieKSy podpisał 2-letni kontrakt ZDJĘCIA

52-letni trener związał się z GKS-em kontraktem, który będzie obowiązywał przez dwa sezony. Dla Jacka Płachty, który jest wychowankiem GKS-u, będzie to powrót do Katowic.

- Bardzo się cieszę, że znowu mogę wrócić do mojego klubu. Wychowałem się w Katowicach i zawsze łatwiej wraca się do miejsc, w których się wszystkich zna i gdzie jest dobry klimat do pracy. Spotkałem w GKS-ie wielu fantastycznych ludzi, więc te decyzje związane z GieKSą zawsze były dla mnie łatwiejsze. Rozmawiałem z wieloma osobami, które mają konkretny plan na to, jak konsekwentnie budować drużynę. Mam same dobre odczucia związane z tym, co przed nami. Chcemy się wspólnie rozwijać, a to jest dla mnie bardzo ważne i na pewno pomogło mi podjąć decyzję o powrocie – mówi trener Jacek Płachta.