„Jak Lubliniec do Polski powrócił” - MDK otrzymał dofinansowanie do nowego projektu

Najlepsze zadania w tegorocznej edycji konkursu „Dotacje na edukację / Inicjatywy” w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” zostały wybrane. Komisja po zapoznaniu się z treścią 47 formularzy zgłoszeniowych dostarczonych do konkursu wybrała 13 inicjatyw do sfinansowania. Wśród wybranych znalazła się również inicjatywa Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, która będzie realizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 im. 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty.