Jak obchodzono sylwestra w PRL-u? Piękne kreacje, skromne dekoracje i stoły, tańce i pocałunki. Noworoczne bale były pełne zabawy

Ponury PRL? Nie podczas imprezy sylwestrowej! Przykładano wtedy wielką wagę do noworocznych zabaw. Była to jedyna noc w ciągu roku, kiedy balowano do rana. Choć stoły były zastawione skromnie, restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły, pękały w szwach. Hala Parkowa w Katowicach w tym wyjątkowym dniu potrafiła ugościć nawet 750 par! Potrafiliśmy bawić się świetnie nawet w tym szarym okresie.