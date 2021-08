Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na diagnostykę nowotworów? Zdaniem onkologów potrzeba dwóch lat, by wrócić do stabilizacji

Mamy wzrost zachorowań na nowotwory w ostatnim czasie, czy liczba pacjentów się nie zmieniła?

Wzrost zachorowań na nowotwory jest stały. Tutaj nie ma absolutnie żadnych zwyżek w ostatnim roku, które nie byłyby proporcjonalne do lat poprzednich, szacujemy od 8 do 10 tysięcy zachorowań więcej, w każdym roku. Takie są prognozy, takie są realia. Natomiast w 2020 roku, mieliśmy zdecydowanie mniej pacjentów onkologicznych. Mniej rozpoznań, a co za tym idzie, mniej pacjentów leczonych.

Wpływ miała na to pandemia koronawirusa?

Wpłynęło na to kilka elementów. Pierwszy, to pacjenci przerażeni covidem, zamknięci w domach, nie zgłaszali się na badania profilaktyczne, nie byli czujni onkologicznie. COVID – 19 był zagrożeniem największym, który zagrażał życiu. Wiedząc, że choroba nowotworowa, nie przebiega bardzo szybko, bardzo dynamicznie, pacjenci odkładali wizyty u lekarzy, pomimo dolegliwości. Drugi powód, to niestety brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy pacjentami, a lekarzami POZ. Teleporady nie były i nie są wystarczające, by lekarz mógł u pacjenta podejrzewać chorobę nowotworową i wdrożyć konieczną diagnostykę. Dopiero badając pacjenta, lekarz może podjąć właściwe kroki, które pozwolą na zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Ból gardła może być objawem kilkunastu chorób. Najprościej podać antybiotyk. Jednak antybiotyk nie leczy nowotworu. Trzeci powód to diagnostyka. Większość ośrodków wykonujących badania obrazowe, a także oddziały internistyczne, laryngologiczne, nefrologiczne, pulmonologiczne i długo by jeszcze wymieniać – była nastawiona na leczenie pacjentów covidowych. Terminy przyjęć tak zwanych pacjentów planowych do przeprowadzenia diagnostyki, były odraczane. Diagnostyka trwała miesiącami, a nowotwór rozwijał się. To są trzy najistotniejsze powody wzrostu liczby zgonów, również z powodów nowotworowych.