Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Psycholog Urszula Koszutska: pamiętaj, że emocje są zaraźliwe, nie wpadaj w panikę

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?

Jeszcze nie wyszliśmy kryzysu związanego z pandemią, a przed nami kolejna trudna sytuacja, spowodowana wojną w Ukrainie. Jesteśmy zaniepokojeni i martwimy się tym, co się dzieje, nasze troski i lęki sięgają w przyszłość. Odczuwają to także nasze dzieci. Jak się zachowywać w tej sytuacji? Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Pytamy Urszulę Koszutską, psycholog i psychoterapeutkę, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zabrzu.

Martwimy się: Co jeszcze może się wydarzyć i jak sobie poradzimy z nowymi, być może, kolejnymi wymagającymi sytuacjami?

W takim niepokoju i niepewności mogą być także nasze dzieci. Przecież słuchają naszych rozmów, oglądają media i czują to, co się dzieje w ich otoczeniu. Dlatego warto uważnie im się przyglądać i towarzyszyć, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to rozpocząć rozmowę na temat wojny w Ukrainie. Oczywiście, nie wszystkie dzieci będą takiej rozmowy potrzebowały, nie wszystkie będą oczekiwały naszej reakcji , jednak każde będzie wymagało naszej uważności i czujności.