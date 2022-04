Jak uczyć się przed maturą? Jakie metody wybrać? Może lepiej pójść spać?

Wcale nie musimy siedzieć kilka godzin nad książkami bez przerwy. Jedną z metod wykorzystywanych w nauce, jest „Pomodoro” Francesco Cirillo. Technika polega na uczeniu się w krótkich interwałach – 25 minut nauki, 5 minut relaksu (najlepiej bez telefonu). Po 3-4 takich sesjach lepiej zrobić sobie dłuższą przerwę na np. spacer. Wbrew pozorom, to bardzo istotny czynnik.

Równie ważne jest przygotowanie notatek. Istotne jest, kto i jak je zrobił.

— Nie ma lepszego sposobu uczenia się niż robienie własnoręcznych notatek. Pozwala to znacznie lepiej przywołać sobie informacje w przyszłości. Wykonujemy wtedy także pewną pracę, ponieważ najczęściej zapisujemy wiadomości swoimi słowami. Jeśli robimy sobie notatki, z których się uczymy, to zapisujmy je w formie pytań. Kiedy je czytamy, musimy przypomnieć sobie odpowiedź. Jeśli mamy ją zapisaną, to tylko „omiatamy” ją wzrokiem i nie zmuszamy naszej pamięci do pracy. Zapiszmy „Kiedy była bitwa pod Grunwaldem”, zamiast „Bitwa Pod Grunwaldem 1410 r. - radzi dr Mikołaj Marcela.