Jakość wody w kąpieliskach woj. śląskiego. Wyniki kontroli sanepidu. Tutaj jest bezpiecznie!

Prognoza pogody na niedzielę 20 czerwca nie pozostawia wątpliwości. Tego dnia będzie lał się „żar z nieba”. Temperatury w kraju osiągną miejscowo, aż 37 stopni Celsjusza na zachodzie. Warto wykorzystać tę okazję i wybrać się nad pobliski zbiornik wodny. Wiatr we włosach, ciepły piasek, miejscowe bary, energiczna muzyka i chłodna woda, to tylko niektóre z przyjemności, które czekają na plażowiczów.

Główny Inspektoriat Sanitarny wykonał badanie jakości wody śląskich kąpielisk. Ponad 13 kąpielisk w województwie śląskim zostało uwzględnionych w tym pomiarze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia: „Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje klasyfikacji jakości wody w kąpielisku na podstawie co najmniej 16 próbek obejmujących cztery sezony kąpielowe.” Tak dogłębne badanie pozwala stwierdzić przez Główny Inspektoriat Sanitarny przydatność wody do kąpieli.

Wyniki badań Sanepidu pozwalają setkom plażowiczów skorzystać ze zbiorników wodnych. Jednym z takich jest Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. Akwen „Staw Pożwirowy Kaniów” położony jest w powiecie bielskim. Długość linii brzegowej to 70 metrów. Z kąpieliska można skorzystać od 10 do 20. Sezon kąpielowy na tym zbiorniku jest otwarty od 12 czerwca do 5 września. Badanie Głównego Inspektoriatu Sanitarnego odbyło się 10 czerwca, a data kolejnego jest planowana na 21 czerwca.