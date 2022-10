Jastrzębie-Zdrój: grozili obcięciem palców, połamaniem nóg. Nowe zatrzymania członków brutalnego gangu powiązanego z kibolami GKS Jastrzębie

Jastrzębie-Zdrój: grozili obcięciem palców, połamaniem nóg. Kolejne zatrzymania członków brutalnego gangu powiązanego z kibolami GKS Jastrzębie

W Jastrzębiu-Zdroju agenci Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli do trzech mieszkań, gdzie zatrzymano kolejnych członków brutalnego gangu. Zdaniem śledczych podejrzani – powiązani z grupami kibolskimi miejscowego GKS Jastrzębie – to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która chciała przejąć rynek narkotykowy w mieście, zmuszając dilerów do sprzedawania ich dopalaczy. - Niepokornym grożono obcięciem palców obcinaczem do cygar, straszono maczetami, siekierami – mówi osoba znająca kulisy śledztwa, zbliżona do organów ścigania.

Jak udało nam się dowiedzieć, zatrzymania miały miejsce we wtorek, 18 października. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali trzech sprawców, przeszukano także ich miejsca zamieszkania. Wszyscy trzej podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, która od kilkunastu miesięcy z policjantami z Katowic rozpracowuje kibolski gang.