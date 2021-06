Jastrzębie-Zdrój. Po rocznej przerwie wrócił rower miejski. Pierwsi mieszkańcy wypożyczyli już jednoślady

W tym roku do dyspozycji jastrzębian, którzy z miejskich rowerów będą mogli korzystać ponownie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa będzie 26 stacji rowerowych i 84 jednośladów. To wzrost w porównaniu z poprzednimi sezonami, w których miejskich rowerów było 61.

Wzrost liczby jednośladów to nie jedyna zmiana, jaką przynosi nowy sezon roweru miejskiego w Jastrzębiu. Od tego roku z rowerów darmowo będą mogli korzystać seniorzy. Starsi mieszkańcy Jastrzębia będą mogli wsiąść na dwa kółka bez konieczności posiadania smartfona.

- Wystarczy zwykły telefon komórkowy. Warunkiem jest posiadanie ogólnopolskiej karty seniora, którą można uzyskać bezpłatnie w UM. Dla seniorów zarezerwowano w SRM JASkółka łącznie 500 kont - mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman.

Chętni do skorzystania z roweru miejskiego seniorzy nie będą musieli korzystać z aplikacji. - Żeby się zarejestrować będzie wystarczyło zadzwonić do BOK - dodaje prezydent, podkreślając, że to najprostsze z rozwiązań, by każdy w mieście mógł bezproblemowo korzystać z miejskiego systemu rowerowego.