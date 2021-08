Jastrzębie-Zdrój. Poważna awaria w rozlewni gazu LPG? Na szczęście strażacy tylko ćwiczyli na taki wypadek

Strażackie szkolenia nieprzypadkowo odbyły się na terenie rozlewni gazu LPG przy ulicy Energetyków. Wybór padł na to miejsce ze względu na teoretycznie o wiele większe ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej niż w innych miejscach w mieście.

Co dokładnie ćwiczyli strażacy? Trzeba przyznać, że mieli pełne ręce roboty. Przygotowywali się między innymi do zbudowania stanowiska z zaopatrzeniem wodnym, chłodzili płaszcz cysterny, a także budowali linię wężową i tamę do spiętrzenia wody na cieku.