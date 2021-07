Jastrzębie-Zdrój. Seria wypadków na Pszczyńskiej. Na DW 933 zderzyły się trzy auta. Tym razem skończyło się na strachu

Jastrzębie-Zdrój. Na DW 933 zderzyły się trzy auta. Tym razem skończyło się na strachu

Powoli zaczyna brakować palców u obu rąk, żeby policzyć liczbę wypadków, do których w ostatnim czasie dochodzi na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Groźne drogowe zdarzenia w tym miejscu to niemal codzienność. Do kolejnego doszło we wtorek, 6 lipca, około godziny 17:20.

Na wysokości komisu samochodowego zderzyły się ze sobą trzy pojazdy. Jak udało się ustalić policjantom, przed skrzyżowaniem ulicy Pszczyńskiej z ulicą Twardowskiego auta zwolniły, gdyż jedno z nich skręcało w drogę poprzeczną.

W tym momencie doszło do wypadku. Auta kolejno najechały na siebie. Wystąpił efekt domina. Przyczyną był brak należytej odległości między pojazdami.