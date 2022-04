Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn 0:3. Osłabieni jastrzębianie nie dali rady w hicie PlusLigi

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali w niedzielne popołudnie z ZAKSĄ w ostatniej kolejce PlusLigi i stracili na rzecz kędzierzynian pozycję lidera tabeli. Obydwa zespoły mają jeszcze zaległe spotkania z Treflem Gdańsk, lecz teraz już nie tylko od zespołu Andrei Gardiniego zależy czy do play off przystąpi on z pierwszej lokaty.

Jastrzębianom niezbyt dobrze wiedzie się w tym sezonie w meczach z ZAKSĄ. Kędzierzynianie wygrali trzy ostatnie spotkania tych drużyn: w środę w półfinale Ligi Mistrzów, w lutym w finale Pucharu Polski i w grudniu w pierwszej potyczce w PlusLidze u siebie. Jastrzębski Węgiel zwyciężył natomiast tylko raz w październikowym pojedynku o krajowy Superpuchar w Lublinie.

Jakby tego było mało gospodarze do niedzielnego spotkania przystąpili osłabieni brakiem aż pięciu siatkarzy. Dawid Dryja i Jurij Gladyr od dawna są kontuzjowani, a w tym tygodniu choroba zmogła Jakuba Popiwczka, Łukasza Wiśniewskiego oraz Trevora Clevenota, który dodatkowo zmaga się z urazem kolana