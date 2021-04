Jaworzno. Nielegalna impreza w klubie przerwana przez policję. 41 osób otrzymało mandaty. Jeden mężczyzna miał przy sobie narkotyki

Na parkiecie bawiło się kilkadziesiąt osób. Tańczyli bez zachowania dystansu oraz bez maseczek. Policjanci wylegitymowali 69 uczestników imprezy. 41 osobom, które naruszyły obowiązek zakrywania ust i nosa, policjanci wręczyli mandaty karne, a wobec 24 sporządzono dokumentację, która będzie podstawą do skierowania do sądu wniosku o ukaranie. W zabezpieczeniu interwencji brało udział 60 funkcjonariuszy z KMP w Jaworznie oraz OPP w Katowicach.

Na tym nie koniec. Policjanci mieli ze sobą psa, który jest wyszkolony, by szukać narkotyków. Zwierzę złapało trop i podeszło do jednego z mężczyzn i wskazało go jako osobę, która może posiadać narkotyki. Mundurowi poddali go kontroli. Pies miał rację. Okazało się, że 37-letni mieszkaniec Jaworzna posiadał przy sobie mefedron. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie.