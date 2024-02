Jaworzno w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Zobacz, jak wyglądało miasto sto lat temu! Monika Jaracz-Świerczyńska

Jaworzno w okresie międzywojennym na starych fotografiach robi wrażenie. Jak można zauważyć, wygląda tam nieco inaczej niż współczesne miasto, choć nie brakuje miejsc, które nietrudno rozpoznać. Na zdjęciach daje się dostrzec między innymi obiekty, jakich już nie ma bądź zmieniły się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Widnieją tam również miejsca, gdzie obecnie znajdują się zupełnie inne budynki. Co więcej, na wielu zabudowanych obecnie terenach miejskich sto lat temu nie było jeszcze żadnych obiektów. Warto też przypomnieć, że wśród fotografii archiwalnych z tamtego okresu są również te, które przedstawiają ówczesny rynek. One także ukazują inne oblicze centralnej części Jaworzna niż to, które istnieje obecnie. Zobacz, jak wyglądało miasto sto lat temu!