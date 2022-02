Jedenastu gońców wyruszy w Dąbrowę Górniczą. Dostarczą mieszkańcom 60 tysięcy decyzji podatkowych

Kiedy i jak płacimy podatki?

Termin uregulowania płatności zależy od kwoty. Należność do 100 zł trzeba wpłacić jednorazowo do 15 marca. Wyższe można opłacić w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Opłatę najwygodniej zrobić przelewem. We wpłatomacie w Urzędzie Miejskim podatki można opłacić kartą albo gotówką. Na terenach zielonych wpłaty przyjmować będą również inkasenci.