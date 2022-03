Jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie odbędzie się w Katowicach. Gościem specjalnym ABSL Summit 2022 będzie Al Gore Tomasz Breguła

W tym roku konferencja ABSL Summit ponownie odbędzie się w Katowicach. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Al Gore, laureat pokojowej nagrody Nobla i były wiceprezydent USA.

Al Gore, laureat pokojowej nagrody Nobla i były wiceprezydent USA, będzie gościem specjalnym ABSL Summit 2022. To jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, które w tym roku, po dłuższej przerwie, powróci do Katowic. Wydarzenie rozpocznie się 30 maja i potrwa do 1 czerwca.