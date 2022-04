Jedziemy do wód! Duszniki, Rabka, Krynica, Ciechocinek i inne popularne uzdrowiska, które odwiedzaliśmy w czasach PRL JAK

Duszniki, Rabka, Krynica Zdrój, Ciechocinek to nazwy miejscowości, które w czasach PRL kojarzyły się nam nie tylko z podreperowaniem zdrowia, ale były przede wszystkim synonimami bogactwa i luksusu. Załapanie się na turnus do przysłowiowych wód to było coś! Nic więc dziwnego, że uzdrowiska te tętniły życiem o każdej porze roku. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego zachowały się zdjęcia z uzdrowiskowych miejscowości! Warto je zobaczyć! Tak się kiedyś regenerowało i nabierało sił.