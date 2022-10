Jerzy Brzęczek odchodzi z Wisły Kraków, a internauci się śmieją. Zobaczcie najlepsze memy

Z 25 meczów ligowych Wisła pod wodzą Jerzego Brzęczka wygrała zaledwie sześć, za to przegrała aż 10. Średnia punktów to 1,08, a bilans bramkowy przyniósł debet 31-34. W tym czasie Biała Gwiazda spadła z PKO Ekstraklasy, a w Fortuna 1. Lidze po niezłym początku zanotowała serię wpadek i wypadła nawet ze strefy barażowej. Całkowity bilans uzupełniają zwycięstwo i porażka w meczu pucharowym.

Po przegranej z Chojniczanką kibice po raz kolejny domagali się dymisji szkoleniowca (powstała w związku z tym specjalna piosenka, wykorzystująca fakt, że Brzęczek jest wujem współwłaściciela klubu Jakuba Błaszczykowskiego), ale on sam nie złożył żadnej jednoznacznej deklaracji.

- To jest normalne, że porażki przynoszą negatywne emocje oraz rozczarowanie kibiców. Wiem, że żądają mojej dymisji, ale w emocjach nie będę podejmował decyzji. Musimy wrócić do Krakowa, przedyskutować sprawę na spokojnie - mówił Brzęczek.

We wtorek Wisła poinformowała jednak , że trener złożył dymisję, a ta została już przyjęta przez zarząd.