Jesień w Beskidach. Gdzie wybrać się na weekend w góry? Oto propozycje z Beskidu Żywieckiego

Babia Góra (1725 m n.p.m.), najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, jest chętnie zdobywana o każdej porze roku. Wczesną jesienią wędrówka na szczyt Królowej Beskidów powinna być bardzo przyjemna. Najłatwiejszy, czyli czerwony szlak, prowadzi wprost z Przełęczy Krowiarek, gdzie znajduje się parking. Trasa rozpoczyna się tzw. schodkami, posiada kilka miejsc widokowych, w górnych partiach przebiega pośród kosodrzewiny. Całość: do przejścia ok. 10 km – czas 4-6 godz.

Pilsko (1557 m n.p.m.) jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Jego główny wierzchołek znajduje się po słowackiej stronie. Warto wybrać się na ten szczyt żółtym szlakiem z Korbielowa. Samochód zostawić można na parkingu przy ulicy Leśnej. Szlak poprowadzi nas wzdłuż potoku Buczynka, następnie granią Czarny Groń wejdziemy na Halę Miziową, gdzie znajduje się schronisko. Stamtąd spokojnym spacerkiem dojdziemy w ciągu 30 minut do Pilska. Ze szczytu podziwiać można panoramę Tatr, otoczenie Jeziora Orawskiego, Beskidy Orawskie, Beskid Żywiecki i Śląski. Całość: do przejścia ok. 13 km – czas 4-6 godz.

Wielka Racza (1236 m n.p.m.) to kolejny z wyjątkowych szczytów Beskidu Żywieckiego. Najłatwiej i najszybciej na ten szczyt prowadzi szlak żółty z Rycerki Kolonii. Wyprawę zaczniemy właśnie z tej miejscowości, gdzie wyruszamy z parkingu. Trasa na szczyt nie jest zbyt męcząca, jednak prawie cały czas się wspina. Początkowo prowadzi szerokim szlakiem. Piękne widoki towarzyszą nam niemal na całym odcinku, na szczycie znajduje się rozległa polana, na której można odpocząć. Warto skorzystać też ze schroniska, czy też nacieszyć się widokiem Tatr i Beskidu Śląskiego z platformy widokowej. Wejście tym szlakiem zajmie ok. 1,5 godziny.

Wielka Rycerzowa (Beskid Żywiecki). Szlak: Soblówka – Hala Rycerzowa – Wielka Rycerzowa

Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.) kusi pięknymi widokami i bardzo klimatycznym schroniskiem. Warto wybrać się na ten beskidzki szczyt żółtym szlakiem z Soblówki. Uważany jest bowiem za bardziej widokowy od szlaku czarnego, którym również można wyruszyć z tej miejscowości. Wybierając żółty szlak od parkingu asfaltową uliczką przejdziemy do szerokiej leśnej drogi. Potem do pokonania będzie dość stromy odcinek. Po dojściu do polany pozostanie już dosłownie kawałek do Hali Rycerzowej, gdzie stoi urokliwa bacówka. Trochę wyżej znajduje się natomiast szczyt Wielkiej Rycerzowej.