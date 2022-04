Jeszcze zdążysz! Zrób mazurek w formie pisanki. Przepisy na wielkanocne smakołyki polecają gospodynie z KGW w Świnnej

MAZUREK PISANKA

SKŁADNIKI:

60g margaryny

0,5 łyżki proszku do pieczenia

1 jajo

2 łyżki cukru waniliowego

1 szklanka mąki pszennej

KREM:

150g margaryny

400g masy krówkowej-orzechowej

50g drobno pokrojonych orzechów

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Mąkę przesiewamy, dodajemy zimna margarynę siekamy, dodajemy jajo i cukier waniliowy. Zagniatamy i formujemy płaskie jajo, nakłuwamy widelcem i odstawiamy do lodówki na 1 godz. Pieczemy około 15 minut w temp. 200 C

Krem: Margarynę ucieramy do białości, dodajemy po łyżce masę krówkową. Na ciasto nakładamy masę krówkową posypujemy posiekanymi orzechami, smarujemy kremem. Dekorujemy według uznania.

SZYNKA W GALARECIE Z CHRZANEM

SKŁADNIKI: