JKH GKS Jastrzębie - GKS Katowice 1:3. Mistrzowie Polski wygrali na Jastorze ZDJĘCIA

JKH GKS Jastrzębie - GKS Katowice 1:3. Mistrzowie Polski wygrali na Jastorze

Rywalizacja JKH GKS Jastrzębie z GKS Katowice miała być hitem I rundy play off i na razie nie zawodzi kibiców. Żaden inny ćwierćfinał Polskiej Hokej Ligi nie jest tak zacięty jak ten. Po czterech rozegranych meczach jest remis 2:2 i kto wie czy zwycięzcy pojedynku w śląskich derbach nie poznamy dopiero po siedmiu spotkaniach.

Podopieczni trenera Roberta Kalabera wygrali dwa ostatnie starcia z katowiczanami i we wtorek wieczorem chcieli pójść za ciosem. Po poniedziałkowej wygranej na Jastorze zjawiło się jeszcze więcej kibiców dopingujących zespół JKH i wierzących w wygraną gospodarzy.

Początek spotkania zdawał się to potwierdzać, bo to jastrzębianie pierwsi wyszli na prowadzenie. We własnej tercji obronnej przewrócił się Robert Mrugała i Dominik Paś znalazł się na czystej pozycji. 24-letni wychowanek JKH precyzyjnie przymierzył w długi róg i pokonał Johna Murraya.