Joryj Kłoc w Zabrzu. Akustyczny folk-rock porwał publiczność. Zobacz zdjęcia z koncertu ukraińskiej grupy

Joryj Kłoc w Zabrzu – muzyka ludowa na rockowo

Po koncercie grupa udała się do studia, by dokończyć rejestrację kolejnej płyty. Czy to się udało? Niestety, z racji ograniczeń czasowych, jest bardzo prawdopodobne, że nie. Muzycy przebywają w Polsce na specjalnej przepustce. Aż trzech z nich służy w ukraińskiej armii i muszą pilnie wracać do swojego kraju. Jeden z utworów na koncercie zadedykowali swoim pobratymcom walczącym na froncie.