Józef Kołodziej "Wichura" będzie pochowany w Czechowicach-Dziedzicach. Żołnierz NZS wraca do bliskich

Docierając do kolejnych rodzin ustalił, że właśnie cmentarz komunalny na ul. Panewnickiej w Katowicach jest miejscem pochówku straconych 31 grudnia 1946 r. żołnierzy. Pobrał materiał DNA potrzebny do weryfikacji i zgłosił sprawę Instytutowi Pamięci Narodowej, który potwierdził te przypuszczenia i doprowadził do ekshumacji we wrześniu 2017 r.

Dzięki temu we wrześniu 2019 r. na czechowickim cmentarzu parafii św. Katarzyny mógł zostać pochowany Jan Kwiczala ps. Emil, żołnierz NSZ.