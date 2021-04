Józef Makal nie żyje. Był wybitnym fotografem, legendą Dziennika Zachodniego

Miał wtedy 84 lata i ciągłą chęć do fotografowania oraz mnóstwo planów na kolejne wystawy.

Józef Makal to niekwestionowany autorytet dla ludzi interesujących się fotografią.

- Kiedy w 1996 r. przyszedłem do działu foto "Dziennika Zachodniego", Józef był już na emeryturze, ale ciągle wpadał do redakcji. "Dziennik Zachodni" to było jego życie. Można powiedzieć, że on tu nigdy nie pracował, on tu po prostu żył. Spotkania z nim były wspaniałymi momentami. Uwielbiałem jego opowieści o tym, kogo i jak fotografował. W latach 60., 70. i 80. był to niewątpliwie wybitny fotograf w Polsce, ale i dziś jego fotografie są nadal wybitne - mówi Arkadiusz Gola, fotoreporter "Dziennik Zachodniego", godny następca Józefa Makala.

Józef Makal zmarł w niedzielę, 25 kwietnia 2021 r., przeżywszy 94 lata. W naszej pamięci pozostanie na zawsze.