Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Uczelnia dawniej i dziś

Uczelnia powstała 3 grudnia 1936 roku, a 11 stycznia 1937 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego, po której kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na jedynym wówczas Wydziale Organizacji Przemysłowej. Wykład inauguracyjny wygłosił założyciel i pierwszy rektor uczelni dr Józef Lisak. Wtedy uczelnia funkcjonowała jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Pierwszą siedzibą uczelni były pomieszczenia gmachu Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, a później, od 1946 roku, pierwszymi dwoma własnymi obiektami były dawny ratusz gminy miejskiej Zawodzie – obecny budynek rektoratu przy u. 1 Maja 50 oraz obecny budynek „A” przy ulicy Bogucickiej 3.

Dziś Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to cztery wydziały: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji, Zarządzania, a kształci się w nim w ramach katowickiego kampusu i filii w Rybniku na ponad 20 kierunkach studiów (w tym 7 programach w języku angielskim) około 8000 studentów, ponad 100 doktorantów i blisko 1000 uczestników studiów podyplomowych. Łącznie w roku jubileuszowym na uniwersytecie studiuje blisko 400 studentów zagranicznych z 45 krajów z całego świata. Uczelnia funkcjonuje obecnie w 10 budynkach oraz wspólnym (z Uniwersytetem Śląskim) Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Studenci i pracownicy korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ramach ok. 400 umów międzynarodowych. Średniorocznie członkowie społeczności akademickiej odbywają ponad 500 wyjazdów zagranicznych, a uniwersytet gości ponad 300 osób z zagranicy. O tym, jaką rolę uczelnia przywiązuje do umiędzynarodowienia, świadczy otwarty tam w 2021 roku pierwszy uniwersytecki „Welcome Point” w woj. Śląskim, będący centrum obsługi studentów, doktorantów i kadry z zagranicy.