Jurajscy Rycerze wsparli rodzinę w Wierbce. Aluron CMC Warta Zawiercie pomógł pogorzelcom. Przekazał materiały do naprawy dachu

W poprzednich latach pieniądze od drużyny zostały przeznaczane m.in. na zakup sprzętu dla zawierciańskiego Domu Dziecka czy na ozonator dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu. W tym roku zespół Aluron CMC Warty Zawiercie zdecydował się na zorganizowanie pomocy dla rodziny Krasuckich z pobliskiej Wierbki (powiat zawierciański, gmina Pilica), która na początku kwietnia straciła cały swój dobytek w pożarze.

9 kwietnia w Wierbce doszło do pożaru w domu wielorodzinnym. Chociaż bardzo szybko przyjechała tam straż pożarna, niewiele z budynku udało się uratować. Co gorsza, dwa lata temu mieszkańcy zaciągnęli kredyt, by wykonać w mieszkaniu generalny remont. Do czasu remontu, w domu nie było nawet łazienki, ani bieżącej wody. Dzięki remontowi mogli żyć w dużo lepszych warunkach. Priorytetem jest naprawa uszkodzonego dachu.