Jurajski rezerwat przyrody Ruskie Góry zyskał nową powierzchnię

Malowniczy jurajski rezerwat przyrody Ruskie Góry zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, zyskał właśnie dodatkowe półtora hektara powierzchni.

- Dotychczas powierzchnia rezerwatu wynosiła niespełna 154 hektary. Teraz włączyliśmy do niego dodatkowe półtora hektara. To niewiele, ale włączony fragment posiada podobną wartość przyrodniczą, co dotychczasowy rezerwat. Rosną tu głównie sosny i na obrzeżach – 130-letnie buki, a także na razie dość młode jodły – mówi Łukasz Zych – rzecznik prasowy katowickiej RDOŚ.