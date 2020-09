Kadrowe zmiany w PGG? Stanowisko ma stracić prezes Tomasz Rogala. Górniczą spółką może pokierować kobieta

To informacje nieoficjalne, które na razie krążą wśród polityków PiS na Śląsku. Zamiar usunięcia Rogali ze stanowiska w PGG nie jest też nowy. W maju taką decyzję miało podjąć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, gdy przedłużały się negocjacje ze związkowcami w sprawie kryzysowej obniżki płac i ograniczenia wydobycia. Związki domagały się wtedy planu naprawczego dla spółki i od jego przedstawienia, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, uzależniały ewentualne porozumienie. Jak w maju pisała „Rzeczpospolita”, stanowisko prezesa PGG proponowano m.in. szefom Węglokoksu i Tauronu Wydobycie. Nikt nie podjął wyzwania, bo nie widział szans na poprawę sytuacji w spółce.

Położenie PGG od maja do dziś nie stało się lepsze. Według wstępnych danych, spółka w pierwszym półroczu 2020 roku zanotowała stratę w wysokości 548 mln zł, która po odpisach może zwiększyć się o kolejnych ponad 100 mln. Pod koniec czerwca na zwałach zalegało 2,6 mln ton węgla. Na standardowe kłopoty górnictwa nałożyły się skutki pandemii, co jeszcze mogłoby być okolicznością łagodzącą dla prezesa Rogali, przede wszystkim w politycznym kontekście, w którym funkcjonuje.

Są też w PiS (i w górnictwie) tacy, którzy mówią, że to nie pierwsza próba zmiany prezesa PGG w tym roku. I zapewne nie ostatnia. Dlatego też Rogala może dociągnąć do końca kadencji, która upływa w grudniu.

Dymisja Rogali może mieć związek z zapowiadaną rekonstrukcją rządu, w wyniku której z nadzorem nad górnictwem finalnie pożegna się wicepremier Jacek Sasin („Ewidentnie gra na zwłokę, żeby nie podjąć żadnej decyzji i ewakuować się na inne stanowisko” - słyszymy). Jeśli premier Morawiecki wskaże nowego człowieka w miejsce Sasina to również po to, by szybko przeprowadził operację kroplówki dla PGG z Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Logika polityczna podpowiada, że człowiek premiera będzie odpowiadał również za realizację tego planu w Polskiej Grupie Górniczej. Każdy nowy prezes ma przecież lepsze koneksje u przełożonego. W ten sposób właściciel będzie bronił swojej kadrowej decyzji – komentuje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, ekspert górniczy. Markowski zaznacza, że od strony merytorycznej Rogala na odwołanie nie zasłużył.

Rogala jest jednak człowiekiem Tobiszowskiego, a i z nim Morawieckiemu od dawna - delikatnie mówiąc - nie jest po drodze. Splot przypadków jest taki, że tym razem zmiana w PGG może być faktem. Następca? Raczej następczyni. To ponoć Barbara Piontek, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. „Mówi się o niej, że będzie Margaret Thatcher śląskiego górnictwa” - konkluduje nasz informator. Poprzednią kobietą, która zarządzała największą śląską spółką wydobywczą była Joanna Strzelec-Łobodzińska (lata 2011-2013).