Kampery ciągle w modzie. Zainteresowanie caravaningniem napędziła pandemia. Liczba fanów tej formy wypoczynku rośnie

Co zrobić, aby spędzić wolny czas nad morzem albo w górach, kiedy z powodu obostrzeń zamknięte są wszystkie hotele? Wystarczy wypożyczyć kampera lub przyczepę kempingową i wybrać się, gdzie tylko chcemy. Pandemia koronawirusa napędziła zainteresowanie tą formą wypoczynku i mimo że minął już rok moda na kampery nie słabnie. - Krzywa ciągnie rośnie - mówi Szymon Kwiatkowski, redaktor prowadzący serwisu branżowego polskicaravaning.pl.

Kampery są w modzie. Rynek dynamicznie się rozwija Jak spędzić wolny czas i zwiedzać Polskę, kiedy wszystkie hotele są pozamykane? Polacy, ale i wszyscy Europejczycy, szybko przekonali się, że świetnym rozwiązaniem jest kupno lub wypożyczenie kampera. Tym pojazdem możemy pojechać w dowolne miejsce, nie przejmując się o nocleg. Kampery w Polsce stały się modne jeszcze w 2018 roku, a pandemia dodatkowo zwiększyła zainteresowanie tymi wyjątkowymi pojazdami. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR przytaczanych przez serwis dziennik.pl w ciągu niepełnych III kwartałów (od stycznia do sierpnia) ub. r. w Polsce zarejestrowano aż 708 kamperów, co oznacza wzrost o 24,4 proc. rok do roku. To oznacza, że w ciągu ośmiu miesięcy Polacy kupili więcej kamperów niż w całym 2019 roku (662). - Krzywa rośnie i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, zwłaszcza w Niemczech, gdzie ten rynek jest najbardziej rozwinięty - mówi Szymon Kwiatkowski, redaktor prowadzący serwisu branżowego polskicaravaning.pl. - Rośnie również liczba osób, które rozpoczynają przygodę z kamperami, dlatego w ostatnim wydaniu naszego magazynu przygotowaliśmy dla nich najważniejsze wskazówski.

Baza wypożyczalni i kamperów, które można kupić, dostępna na stronie polskicaravaning.pl pokazuje, że rynek dynamicznie się rozwija, a dla zainteresowanych przygotowanych jest wiele propozycji. - W ślad za rozwojem caravaningu, poprawia się infrastruktura dla kamperów. Co ciekawe większy ruch nie dotyczy jedynie sezony ciepłego, bo zimą coraz więcej osób także decyduje się na podróż i wypoczynek w kamperze - mówi Szymon Kwiatkowski. Kampery kupują i wypożyczają osoby w różnym wieku, pary, ale i całe rodziny. Caravaning to tak naprawdę kilka form turystyki. Niektórzy jadą kamperem w miejsce docelowe i stamtąd ruszają na piesze lub rowerowe wycieczki. Inni zatrzymują się kamperem w danym miejscu na kilka dni, a później przejeżdżają do innych miejscowości, dzięki czemu podczas jednego urlopu mogą więcej zwiedzić. Nie brakuje również osób, które wybierają przyczepy kempingowe. Po dojechaniu w miejsce docelowe, przyczepa zostawiana jest na polu kempingowych, a rodzina zwiedza najatrakcyjniejsze miejsce w regionie, jeżdżąc samochodem.

Chciałby pan wypożyczyć kampera na majówkę? Ale chyba w 2022 roku Wypożyczalnie kamperów w całej Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. - Chciałby pan wypożyczyć kampera na majówkę? Proszę dzwonić, może uda się coś znaleźć - słyszymy w jednej z gliwickich wypożyczalni. - Kamper na majówkę? Ale chyba majówkę w 2022 i 2023 roku. Myślę, że już teraz ciężko byłoby wypożyczyć kampera na najbliższe wakacje - mówi Szymon Misiek z Centrum Caravaningu SAMIN, znajdującego się w Pietrzakach pod Częstochową. - Jestem w branży już długo, ale faktycznie ruch jest teraz największy. Co warto wiedzieć, decydując się na wypożyczenie kampera? - Wypożyczenie kampera można porównać do wynajęcia pokoju w hotelu. Dlatego przed wypożyczeniem należy poznać regulamin wypożyczalni i sprawdzić, jakie wyposażenie ma kamper. Niektóre wypożyczalnie wprowadzają zapisy o wieku osoby wypożyczającej powyżej 30 lat i posiadaniu prawa jazdy od minimum 5 lat. Wynika to z faktu, że kamper nie jest jednak zwykłym samochodem osobowym, a niesprawny pojazd to duży problem dla wypożyczalni, bo w kolejce czekają następni klienci - dodaje Szymon Misiek.

Sprawdzić należy m.in. to, czy możemy zabrać ze sobą na wakacje czworonoga. Nie wszędzie istnieje taka możliwość, bo nawet niewielkie zniszczenia w kamperze ze względu na charakterystykę pojazdu, mogą być kosztowne, dlatego nie wszyscy właściciele wypożyczalni się na to zgadzają.

Ile kosztuje wypożyczenie kampera? Caravaning nie jest tanią formą turystyki. Doba za wypożyczenie kampera kosztuje od 300 do 700 zł i jest uzależniona od sezonu, a także od wyposażenia i standardu pojazdu. Wypożyczenie luksusowego pojazdu może kosztować nawet 1200 zł za dobę.

Dodatkowym obciążeniem jest konieczność wpłacenia kaucji, która wynosi od 3 do 5 tysięcy zł. Niektóre wypożyczalnie mają również zapisaną dodatkową opłatę serwisową (100-300 zł), a także opłatę za oddanie nieposprzątanego kampera. Niektóre regulaminy mają również zapisy limitu kilometrów na dzień, za każdy kolejny trzeba dodatkowo zapłacić.

Kupno kampera to jeszcze większy wydatek. Kilkunastoletniego kampera w dobrym stanie kupimy za kilkadziesiąt tysięcy zł, ale za nowego dobrej klasy trzeba zapłacić już ponad 200 tysięcy zł, a są również pojazdy, które kosztują dwa razy więcej.

Czym kierować się przy kupnie kampera? Rok temu, kiedy zaczął się boom na kampery, zapytaliśmy znanego śląskiego dziennikarza i miłośnika kamperów, Marka Szołtyska o to, czym się kierować przy wyborze pojazdu. - Przy kupnie kampera trzeba przyjrzeć się oczywiście stanowi technicznemu pojazdu, jak przy kupnie każdego innego samochodu - mówił nam Marek Szołtysek. - Moim zdaniem przy wyborze kampera należy brać pod uwagę przede wszystkim bazę auta. Moim zdaniem powinna być ona jak najtańsza. Ja mam kampera na bazie fiata ducato. Silnik jest mocny. Trzeba pamiętać, że kamperem nie pokonujemy wielu kilometrów, ja przez 13 lat pokonałem 100 tysięcy kilometrów, więc kupno drogiej bazy nie jest konieczne. Przy wyborze kampera warto również pomyśleć o tym, żeby niewiele palił - dodawał Marek Szołtysek.

A na jakie wyposażenie kampera się zdecydować? - Myślę, że im skromniejsze wyposażenie tym lepiej, bo im więcej skomplikowanych urządzeń, tym większa możliwość awarii, a koszt wymiany takich elementów jest wysoki - mówi Marek Szołtysek, który wspomina jeszcze o innych ważnych rzeczach:

- Przy wyborze kampera należy zadbać o to, żeby pojemniki na czystą i brudną wodę były wystarczająco duże. Powinny mieć pojemność ok. 100 litrów. Bardziej praktyczne są ciemne obicia wnętrz. Trzeba wziąć pod uwagę, ile osób będzie jeździć kamperem i zadbać o to, żeby każdej z osób zapewnić normalne miejsce do spania. Dobrym pomysłem jest również wybranie takiego kampera, w którym istnieje możliwość rozdzielenia miejsc do spania tak, aby dzieci i rodzice mogli spać oddzielnie - mówił Marek Szołtysek. Poza tym warto zamontować bagażnik dla rowerów, zakupić lekkie naczynia i garnki, bo każdy dodatkowy ciężar powoduje większe spalanie.