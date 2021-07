Kąpieliska na północy Jury. Strzeżone i niestrzeżone, ciekawe i urokliwe

Najnowsze kąpielisko

Najnowsze kąpielisko na Jutrze, to basen w Żarkach. Oddany do użytku pod koniec czerwca. Niecka basenu przypomina w formie wannę z betonu pogrążoną w terenie wokół której jest deptak na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać (w najgłębszym miejscu 2 metry) oraz brodzik o głębokości 50 cm dla dzieci. Obie części są połączone przejściem.

Są atrakcje dla dzieci, mała zjeżdżalnia. W części głębokiej zlokalizowano wysunięty pomost do skakania do wody. Wokół basenu są alejki parkowe oraz prysznic wolnostojący i miejsce do palenia ogniska i grillowania. Kąpielisko jest czynne od godz. 11. do 19. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa 4 ratowników. Woda w basenie pochodzi ze źródełka w leśniowskim sanktuarium. Wstęp na basen jest bezpłatny.