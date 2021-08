Kąpielisko Ruda w Rybniku jest idealne na ciepłe dni. Kąpiel pod palmami dla dzieciaków to raj

NOWE Mbappe podjął decyzję, a Ronaldo zagra w PSG z Messim?

Dopiero co Nasser Al-Khelaifi zelektryzował świat, sprowadzając do PSG Lionela Messiego, a już szykuje hit transferowy na następne lato. Do klubu ma przyjść Cristiano Ronaldo, zastępując Kyliana Mbappe.