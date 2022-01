Karczma ze Śląska znalazła się na liście najlepszych restauracji z kuchnią tradycyjną świata

Taste Atlas to światowy przewodnik po tradycyjnych potrawach, lokalnych produktach i restauracjach pielęgnujących miejscowe tradycje kulinarne. Na interaktywnej mapie można znaleźć prawie 10 000 potraw, napojów i produktów, a także 9 000 restauracji. Na koniec roku Taste Atlas ogłasza listę najlepszych oryginalnych dań, najlepszych tradycyjnych restauracji i barów oraz najlepszych kuchni świata.

W ostatnim zestawieniu za 2021 rok na liście polecanych miejsc znalazła się Karczma Koszwice. Co decyduje o pozycji w rankingu? Głównie są to goście, którzy polecają restaurację. Na ocenę mają wpływ m.in. wysokie noty na wizytówce Google, Facebooku oraz TripAdvisor. Trzeba też spełnić określone wymagania: być na rynku co najmniej 100 lat i prowadzić rodzinny biznes z pokolenia na pokolenie, oraz, a właściwie przede wszystkim mieć w menu co najmniej 2 potrawy kuchni tradycyjnej i regionalnej. Spośród polskich miejscówek z najlepszym tradycyjnym jedzeniem na liście znalazła się też krakowska restauracja Pod Aniołami.