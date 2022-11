Karolina Pisarek świętuje urodziny psa: zorganizowała prawdziwy tort i prezenty. Fani są zachwyceni! A wy co sądzicie?

Chwilę po przeprowadzeniu się do wymarzonego przez modelkę domu, jej obecny mąż sprawił modelce niespodziankę i w drzwiach pojawił się ze szczeniakiem o imieniu Simba. Od tamtej chwili mija rok, a para bez zastanowienia uznała, że to świetna okazja do świętowania i przygotowała dla pupila imprezę urodzinową. Był tort oraz prezenty - nowe zabawki. Na profilu modelki pojawił się również film pokazujący wzruszające chwile pary w towarzystwie czworonoga. Post wzbudził nie małe emocje wśród fanów, którzy chwalili zachowanie modelki. Zobaczcie wspólne chwile Karoliny Pisarek z ukochanym pupilem. Zajrzyjcie do naszej galerii!