Katowice. Energy 2000. Księżniczki na salonach. Do klubu przybyły tłumy! Zobacz zdjęcia z imprezy

- W piątek 09 września wystąpi dla Was Gość specjalny! Na scenie pojawi się 𝐊𝐔𝐁𝐀𝐍́𝐂𝐙𝐘𝐊! Usłyszycie na żywo takie hity jak „Zwykły Chłopak”, „Lady Pank”, „Cały Ja", „Stringi” i najnowsze "Zatańczysz ze mną" czy "Piątek". Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Będzie się działo i to sporo... to pewne! - zapowiada klub Energy 2000 Katowice.