Katowice: Kosmiczna architektura. Budynki inspirowane kosmicznymi statkami. Zobacz!

Krótka historia rozwoju eksploracji kosmosu

Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, zaraz po wystrzeleniu Sputnika 1, 4 października 1957 roku rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR w eksploracji kosmosu, co stało się istotnym elementem w kulturze wszystkich krajów. Ludzie na całym świecie przyglądali się z zaciekawieniem w każdemu ruchowi wykonywanemu przez oba państwa. Młodzi mężczyźni porzucali dotychczasowe pragnienia i marzyli o byciu kosmonautą, dryfującym w przestrzeni kosmicznej bez grawitacji, po nieodkrytych planetach. Dzieci rysowały rakiety kosmiczne i zastanawiały się, jak by to było mieszkać na odległych planetach. Postępy, jakie czyniono w niewielkich odstępach czasowych, poruszyły wyobraźnię niejednego człowieka. Dokonania kosmonautów przyczyniły się również do ogromnego rozwoju kulturalnego i architektonicznego.

Epoka zwana space age

Jak duży wpływ miały odkrycia kosmiczne na różne aspekty życia? Wystarczająco duży, by okres, w którym inspirowano się nimi inspirowano nazwać epoką "space age". To właśnie ta epoka pozostawiła w Katowicach fascynujące, ale niestety również zapomniane dziś, dziedzictwo. W okresie, o którym mowa, Katowice były centrum przemysłu. Nie przeszkodziło to jednak w powstawaniu nieziemskich projektów. Wielkie dzieła tworzono na nieużytkach rolnych i terenach poprzemysłowych, co można by porównać do eksploracji nieznanej planety.