Katowice. Krzyże Wolności i Solidarności dla 34 działaczy. Swoje życie poświęcili idei solidarności

W uroczystości wzięli udział byli działacze i działaczki Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność" i innych organizacji działających w latach 80-tych, Anna Rakocz, przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych, Eugeniusz Karasiński przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, Alojzy Pietrzyk prezes Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dr Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

- To dowód wdzięczności państwa polskiego wobec tego niezwykłego pokolenia ludzi solidarności, którzy jak pokazują ich biografie, byli skłonni poświęcić naprawdę bardzo, bardzo dużo dla idei solidarności. Po latach pomijania ich zasług, znaczenia tego co zrobili dla wolnej Polski, jest to też pewnego rodzaju zadośćuczynienie i przywrócenie im tych zasług. Angażując się w nielegalną działalność ryzykowali wtedy zdrowie, życie i karierę zawodową. Bardzo często też płacili wysoką cenę związaną z życiem rodzinnym - tłumaczy dr Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.