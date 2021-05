Katowice. Misjonarki i bezdomni wciąż przebywają w izolacji. Jedna z sióstr ma pozytywny wynik testu na COVID-19

Stan jednej misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty, pogorszył się na tyle, że została przewieziona do szpitala. Pochodząca z Węgier, niestety zmarła. Wkrótce potem do szpitala trafiła kolejna misjonarka, a w ubiegłym tygodniu został tam przewieziony jeden z bezdomnych, który przebywał w izolacji wraz z siostrami.

- Misjonarki będą pozostawać w izolacji, do momentu, kiedy wszyscy będą mieć ujemny wynik na obecność koronawirusa - zapewnia Kucharzewska i dodaje. - W piątek zarówno misjonarki jak i bezdomni zostaną poddani kolejny raz testom na obecność koronawirusa. Poza czterema próbkami, które były badane pod koniec kwietnia, nie sprawdzaliśmy pozostałych próbek pod kątem wariantu indyjskiego.

Przypominamy. Pod koniec kwietnia śląski sanepid badał próbki pobrane od misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty, które opiekują się bezdomnymi w Katowicach i przy ulicy Krasińskiego prowadzą jadłodajnie - pod kątem wariantu indyjskiego koronawirusa. Wówczas do izolacji trafiło 17 sióstr zakonnych i 11 bezdomnych. Wówczas w trakcie wywiadu epidemiologicznego, okazało się, że jedna z sióstr mogła mieć kontakt z osobą, która przebywała w Indiach. Natychmiast ogłoszono alarm 27 kwietnia i zamknięto jadłodajnię. Do Państwowego Zakładu Higieny, trafiły próbki pobrane do badań zarówno od sióstr, jak i bezdomnych. Tam przeprowadzono sekwencjonowanie genomu wirusa, które potwierdziło wariant indyjski koronawirusa w czterech próbkach.