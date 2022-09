Katowice. Nowy basen Zadole na Ligocie przyjął pierwszych miłośników pływania. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia! Ile kosztuje bilet? CENNIK Mateusz Zarembowicz

Po wielu perypetiach rozpoczęta w 2017 roku inwestycja szczęśliwie została oddana do użytku. Dziś punktualnie o godz. 16. basen Zadole na katowickiej Ligocie przyjął pierwszych gości. Co ciekawe poza dużą rzeszą amatorów pływania, na basenie zjawili się również chętni by zwiedzić nowy ośrodek. Specjalnie dla drugiej grupy przygotowano trybuny, z których podziwiano obiekt i umiejętności pływackie amatorów kąpieli.